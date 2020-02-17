17.02.2020 (12:41)

Оркестр штаба Балтийского флота выступил с концертом на Южном вокзале Калининграда

Для пассажиров Южного вокзала Калининграда накануне Дня защитника Отечества состоялось выступление оркестра штаба Балтийского флота под управлением подполковника Романа Иванова. Мини-концерт прошел на территории зала ожидания Южного вокзала.

Оркестр продемонстрировал во время выступления организованность, слаженность и профессиональное мастерство, что было высоко оценено организаторами мероприятия и тепло встречено слушателями. Во время концерта военные музыканты Балтийского флота исполнили легендарные композиции, посвященные военной службе, Великой Отечественной войне и морю. Среди них — «Катюша», «Прощание славянки», «День Победы», «Прощайте, скалистые горы», «Матросские ночи» и многие другие. Также прозвучала и музыкальная визитная карточка Янтарная края — песня Олега Газманова «Балтийский берег».

Подобный флэш-моб с участием военного оркестра Балтийского флота проведен в Калининграде впервые. Он посвящен Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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