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17.02.2020 (12:30)

Морская авиация Черноморского флота провела учение по выводу сил из-под удара условного противника

Экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (МА и ПВО ЧФ) провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника.

В ходе учения самолёты провели передислокацию с аэродромов постоянного базирования в Крыму на запасные аэродромы.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к лётно-тактическим учениям (ЛТУ) Морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе тренировки порядка 6 самолетов Су-24М провели перебазирование с основных аэродромов на запасные, расположенных на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа.

В рамках перебазирования на запасные аэродромы экипажи бомбардировщиков уложились в нормативы по выводу сил из-под удара, выполнив поставленную задачу.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки морской авиации ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Южный военный округ
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