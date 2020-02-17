17.02.2020 (12:27)
Водолазы Черноморского флота готовятся к конкурсу «Глубина-2020»
На Черноморском флоте водолазные специалисты начали подготовку к конкурсу по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).
Тренировки проходят на базе полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ).
Команда водолазов, представляющих Черноморский флот, уже отобрана, военнослужащие готовятся к всеармейскому этапу, который пройдёт в марте в Севастополе.
В ходе тренировок водолазы отрабатывают различные элементы предстоящих состязаний, в том числе работу в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводную сварку, сборку фланца, а также оказание первой медицинской помощи тонущему водолазу.
Победители всеармейского этапа конкурса войдут в сборную команду ВМФ России для участия в АрМИ-2020.