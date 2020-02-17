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17.02.2020 (12:27)

Водолазы Черноморского флота готовятся к конкурсу «Глубина-2020»

На Черноморском флоте водолазные специалисты начали подготовку к конкурсу по водолазному многоборью «Глубина» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Тренировки проходят на базе полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ).

Команда водолазов, представляющих Черноморский флот, уже отобрана, военнослужащие готовятся к всеармейскому этапу, который пройдёт в марте в Севастополе.

В ходе тренировок водолазы отрабатывают различные элементы предстоящих состязаний, в том числе работу в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводную сварку, сборку фланца, а также оказание первой медицинской помощи тонущему водолазу.

Победители всеармейского этапа конкурса войдут в сборную команду ВМФ России для участия в АрМИ-2020.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , АрМИ , Глубина
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