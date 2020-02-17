17.02.2020 (12:25)

Снайперы ЮВО на Северном Кавказе провели «охоту» на командиров подразделений условного противника

В рамках отборочного этапа конкурса «Снайперский рубеж» АРМИ-2020 снайперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали тактику «горнолесной охоты» на командный состав подразделений условного противника на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии. Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров отрядов условного противника.

Особое внимание на конкурсе отводилось маскировке снайперов с помощью подручных средств и растительности.

Кроме того, были уничтожены разведывательные беспилотники. При опасности обнаружения группы, снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

Всего в конкурсе снайперов приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, а также были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

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