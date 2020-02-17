17.02.2020 (10:35)

В Ставропольском крае завершилось учение подразделений РХБ защиты 58-й армии Южного военного округа

В Ставропольском крае на полигоне Серноводский Южного военного округа (ЮВО) завершилось тактико-специальное учение подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО.

К учениям было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.

В ходе практической части учений специалисты войск РХБ защиты выполнили комплекс задач по организации защиты войск с применением современных образцов техники. Химики выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия условного противника, а также техническим средствам разведки.

Также военнослужащие выполнили задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с использованием новейших разведывательных химических машин РХМ-6, провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

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