17.02.2020 (10:32)

Артиллеристы ЦВО в Сибири провели первые стрельбы из модернизированных РЗСО «Град»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЦВО в Сибири провели первые стрельбы из модернизированных РЗСО «Град»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели первые стрельбы из новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град» в Кемеровской области.

По замыслу учения, разведчики при помощи оптического электронного комплекса «Ирония» обнаружили место сосредоточения сил условного противника. Полученные данные были переданы на командный пункт. Командованием было принято решение нанести поражение при помощи РСЗО «Град», расчеты которого совершали марш в район боевого применения. Получив координаты цели, артиллеристы с ходу заняли огневые позиции и произвели залп по полученным координатам цели. Стрельба велась на максимальной дальности, которая составила около 40 км.

Торжественное мероприятие по приему боевых машин прошло накануне в подразделении. Военнослужащие произвели проверку комплектности и состояния новой техники, а также провели подготовку к проведению первых боевых стрельб.

Как сообщалось ранее, партия машин поступила на вооружение реактивно-артиллерийского дивизиона в начале февраля. «Грады» получили электронную систему пуска, а система управления и наведения для удобства оператора выведена в кабину. За счет более мощных боеприпасов дальность стрельбы, в сравнении с предыдущей модификацией, увеличена почти вдвое – до 40 км. На маршах и бездорожье особое преимущество боевой машине дает новое шасси с обновленным дизельным двигателем. Новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза.

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