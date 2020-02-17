17.02.2020 (10:31)

Абакан и Волгоград связал уникальный телемост, посвященный Году памяти и славы

Площадками для организации телемоста, посвященного 75-й годовщине Великой Победы, стали актовые залы железнодорожных бригад Центрального и Южного военных округов, дислоцированных в Абакане и Волгограде.

Участниками мероприятия стали военнослужащие и юнармейцы, ветераны, представители общественных организаций. Основной темой видеообщения стали этапы восстановления Сталинграда сразу после окончания битвы, архивные факты его восстановления, жизни и быта жителей разрушенного города.

На каждой точке телемоста были развернуты музейные экспозиции: абаканский музей железной дороги предоставил уникальные архивные данные о трудовых подвигах детей и подростков Республики Хакасия, помогавшим собирать провизию, строительные материалы и одежду для эшелонов, направляемых в помощь разрушенному Сталинграду. В Волгограде организовали выставку документальных свидетельств очевидцев событий поэтапного восстановления разрушенного города силами оставшихся детей и женщин.

В ходе телемоста состоялся премьерный показ художественного короткометражного фильма «Колыбельная для Сталинграда», подготовленного участниками юнармейского отряда «Георгиевское поколение» при поддержке управления железнодорожных войск ЦВО. В семнадцатиминутном фильме абаканские юнармейцы рассказали о реальных фактах жизни подростков военного времени, их помощи восстанавливаемым городам, затронутым войной, и солдатам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Организаторы телемоста добавили, что участие юнармейцев в подготовке телемоста и съемках фильма – положительный опыт научной и исследовательской деятельности, позволяющий донести подрастающему поколению объективную информацию о событиях военных лет в максимально доступной форме.

«Колыбельная для Сталинграда» – первый фильм из цикла «Возрождение», посвященного события Великой Отечественной войны. В дальнейшем планируется отснять от 7 до 10 фильмов. Главными героями фильмов станут дети городов, освобождаемых советскими войсками, их чувства, переживания и мечты, которые они испытывали во время и после войны.

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