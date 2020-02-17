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17.02.2020 (10:06)

На Северном Кавказе начались масштабные военные учения с привлечением беспилотников и армейской авиации

На Северном Кавказе началось пять двусторонних ротных тактических учений (РТУ) мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Северной Осетии, Чечне и Южной Осетии. Учения пройдут с привлечением 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами и шести вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС И ПВО.

В учениях примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2. Двусторонние РТУ с боевой стрельбой пройдут на общевойсковых полигонах Тарское, Дзарцеми, Серноводский, Альпийский и Гвардеец.

Согласно общему замыслу в каждом учении две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры демонстрируют нестандартные решения и нешаблонные тактические действия при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Подразделения мотострелков, танкистов и артиллеристов во взаимодействии с инженерными, разведывательными подразделениями, расчетами беспилотных летательных аппаратов и войсковой ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты отработают тактические действия.

Также в двусторонних учениях активно будут задействованы расчеты БЛА, которые выполнят задачи по предназначению при выдвижении механизированных колонн на марше, а также в системе разведывательно-огневых и ударных контуров. Командиры подразделений применят беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

Двусторонние РТУ в соединениях и воинских частях ЮВО на Северном Кавказе продлятся до 21 февраля с.г.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , ВВС , Беспилотные летательные аппараты
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