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17.02.2020 (08:00)

Специалисты жилищно-коммунального хозяйства провели встречи с жителям военных гарнизонов

Работники филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Восточному военному округу провели информирование жителей военных городков по технике безопасности обращения с газовыми и электроприборами в многоквартирных домах и общежитиях Министерства обороны Российской Федерации на территории ВВО.

В результате проведенной разъяснительной работы жителям военных городков и гарнизонов доведена информация о соблюдении техники безопасности, телефоны экстренных коммунальных служб.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Жилье
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