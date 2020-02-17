17.02.2020 (08:00)
Специалисты жилищно-коммунального хозяйства провели встречи с жителям военных гарнизонов
Работники филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Восточному военному округу провели информирование жителей военных городков по технике безопасности обращения с газовыми и электроприборами в многоквартирных домах и общежитиях Министерства обороны Российской Федерации на территории ВВО.
В результате проведенной разъяснительной работы жителям военных городков и гарнизонов доведена информация о соблюдении техники безопасности, телефоны экстренных коммунальных служб.
Метки: