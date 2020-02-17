17.02.2020 (08:30)

Танкисты ВВО из Бурятии повысили боевые способности подразделения в ходе тактических маневров с боевой стрельбой

На полигоне «Бурдуны» в тактических маневрах с боевой стрельбой привлечено более 100 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия.

Главной особенностью проходящих занятий является то, что танковым экипажам при проведении боевых стрельб приходится выполнять весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию.

Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 1700 м до 2200м.

При выполнении учебных задач экипаж заранее не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень.

Еще одним новшеством для танкистов стало появление движущейся мишени «бронеавтомобиль», габариты которой соответствуют современным образцам легкобронированных пикапов.



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