17.02.2020 (07:30)

В Бурятии стартовал масштабный полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии ВВО

В Республике Бурятия стартовал полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа, в завершении которого будут проведены крупные учения с боевой стрельбой.

На полевом выходе состоится слёживание расчетов боевой техники и орудий, огневых подразделений, будет отработано взаимодействие в тактическом звене управления.

В свою очередь, ракетные подразделения на ОТРК Искандер-М выполнят задачи по доставке и перегрузке ракет, а также подготовке и производству электронных пусков. Занятия пройдут по курсу интенсивной подготовки, с обязательной отработкой задач в ночное время.

Также, военнослужащие в составе артиллерийских расчетов и батарей выполнят нормативы по развёртыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей, их огневому поражению.

К полевому выходу будет привлечено около 2 тысяч военнослужащих и задействовано более 500 единиц техники, в том числе САУ Мста-С, «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также новейшие БМП-3 с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».

Всего в рамках полевого выхода будет проведено около 50 боевых стрельб с артиллеристскими подразделениями различного уровня, а также порядка 100 тренировок по управлению огнем.



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