17.02.2020 (07:00)

В авиачасти в Приморском крае прошли учебно-тренировочные полёты армейской авиации

В Приморье экипажи ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа отработали взаимодействие с наземными средствами разведки в ходе выполнения учебно-тренировочных полётов.

Во время выполнения летно-тактических заданий летчики армейской авиации выполнили элементы простого и сложного пилотирования вертолетов в дневное и ночное время, а также совместное маневрирование при заходе на групповые цели.

Применение различных типов вертолетов повышает боевую эффективность и точность поражения наземных целей авиагруппой.

Также, на практике, лётным составом авиаполка ВВО были отработаны вопросы преодоления зоны ПВО условного противника.

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