17.02.2020 (06:00)

Лучшие служебные собаки представят Приморское общевойсковое объединение ВВО на окружном конкурсе «Верный друг»

Военнослужащие-вожатые служебных собак Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к отборочному этапу конкурса АрМИ-2020 «Верный друг».

На тренировочном кинологическом городке мотострелкового соединения г. Уссурийск военнослужащие и их питомцы преодолевают препятствия и отрабатывают различные упражнения.

В подготовке к конкурсу участвуют семь военнослужащих по контракту с немецкими овчарками и алабаями. Трое вожатых служебных собак - девушки. Им предстоит преодолеть многокилометровый маршрут с полосой препятствий, выполнить стрельбу из мелкокалиберной винтовки. Собакам будет необходимо защитить вожатого от нападения и задержать нарушителя,

По завершению отборочного этапа лучшие специалисты - кинологи со своими питомцами представят Приморское общевойсковое объединение на окружном этапе конкурса «Верный друг».

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