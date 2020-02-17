17.02.2020 (05:30)

Тихоокеанцы успешно стартовали в чемпионате Камчатского края по хоккею

На Камчатке сборная команда морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) «Звезда» успешно стартовала на чемпионате Камчатского края по хоккею с шайбой.

В текущем году в чемпионате Камчатского края по хоккею принимают участие шесть сильнейших команд из городов Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск.

В своей первой игре команда военнослужащих-летчиков «Звезда» встретилась с командой из города Елизово «Строитель».

Авиаторы серьезно настроились на игру и уже на первых минутах овладели инициативой, которую не упускали до конца встречи, завершив ее с итоговым счетом 10-1.

Все игры чемпионата проходят на открытых ледовых площадках Петропавловска-Камчатского и Елизово.

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