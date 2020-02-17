17.02.2020 (05:00)

Участников комбинированного перехода Хабаровск-Москва встретили в поселке Горный Забайкальского края

В поселке Горный Забайкальского края состоялась торжественная встреча военнослужащих, совершающих многодневный комбинированный переход из Хабаровска в Москву, посвященный празднованию в нынешнем году 75-летия Великой победы.

Ранее участники перехода совершили 50 километровый марш на лыжах, уникальным способом связки и крепления к снегоходам, от окрестностей поселка Домна по льду реки Ингода. В дальнейшем, высадившись на берег, группа военных продолжила движение уже в пешем порядке и, преодолев порядка 20 километров, дошла до военного городка, где на площади Дома офицеров их встречали хлебом-солью местные жители, военнослужащие, а также Юнармейцы и школьники.

В ближайшее время военнослужащие соединения специального назначения продолжат движение в направлении столицы Республики Бурятия городу Улан-Удэ.



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