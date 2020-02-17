17.02.2020 (04:30)

Сильнейшие разведчики Амурского объединения ВВО совершили 10 км марш бросок и «подорвали» железную дорогу

На полигоне «Екатеринославский» Приамурья состоялся конкурс «Отличник войсковой разведки». Сильнейшие разведывательные группы общевойсковой армии, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии в течение недели выявляли лучшее подразделение.

В ходе проведения состязаний разведчики совершили 10-километровый марш-бросок в тыл условного противника и отработали различные вводные, в том числе по организации засад на «противника» и совершения других различных диверсий.

Одним из самых сложных и зрелищных этапов являлось преодоление специальной полосы препятствий под названием «тропа разведчика». Каждая разведгруппа последовательно, на время преодолела более 20 препятствий с использованием средств имитации и отработкой действий при внезапной встрече с «противником». Военнослужащие штурмовали макет двухэтажного здания, заборы с колючей проволокой, снимали часовых и производили подрыв учебного участка железнодорожного полотна. Все действия проводились максимально скрытно. Командиры управляли группами, используя условные знаки и сигналы.

Кроме того, в рамках практической части соревнований разведчики выполняли нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, малых пехотных лопаток и вождению боевой техники.

По результатам состязаний первое место заняла группа разведчиков мотострелкового соединения из Хабаровского края. Они представят объединение в рамках окружного этапа «АрМИ-2020», который состоится в конце текущего месяца на полигоне в Приморском крае.



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