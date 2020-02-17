17.02.2020 (04:00)

Из-за малоснежной зимы в Забайкалье участники перехода Хабаровск – Москва идут по долинам замерзших рек

Из-за малоснежной зимы в Забайкалье военнослужащие Восточного военного округа – участники уникального перехода Хабаровск – Москва, идут на лыжах по долинам замёрзших рек. В Забайкальском крае спортсмены преодолели более 250 километров по льду. Самый протяжённый маршрут проходил по руслу реки Ингода. Перед Забайкальем, в Амурской области приходилось прокладывать маршрут по одной из самых крупных рек региона Зея.

Всего с начала перехода по замерзшим рекам военнослужащие прошли около 400 километров.

На сегодняшний день уже преодолено более 2-х тысяч километров маршрута.



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