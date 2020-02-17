17.02.2020 (03:30)

Снежный циклон в Приморском крае не повлиял на боеготовность сил Тихоокеанского флота

Из-за мощного снежного циклона, накрывшего Приморский край в воскресенье, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока, а также в акватории залива Петра Великого продолжает действовать повышенная штормовая готовность. По данным гидрометеорологического центра сила ветра в регионе в порывах достигает 18-25 метров в секунду, а высота волны в открытом море превышает 2 метра.

В связи с ухудшением погоды на боевых кораблях флота, в пунктах базирования своевременно была проведена подготовка к усилению ветра и волнения: заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба. Спасательные силы и суда обеспечения также приведены в повышенную готовность.

В период прохождения циклона сложные метеоусловия сохраняются на военных аэродромах Приморской зоны.

Штормовая погода не повлияла на боеготовность соединений и воинских частей Тихоокеанского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме. После прекращения интенсивного снегопада, который продолжался сутки, военнослужащие приступили к очистке от снега территорий военных городков.

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