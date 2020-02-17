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17.02.2020 (03:00)

Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки

В соответствии с планом боевой подготовки малые ракетные корабли «Иней», «Мороз» и малый противолодочный корабль «Холмск» соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки.

В морском полигоне в Авачинском заливе артиллерией были успешно поражены надводные и береговые цели.

Стрельба по береговым мишеням, которые имитировали боевую технику и прибрежные укрепления условного противника, отрабатывалась на полигоне, расположенном в прибрежной полосе Халактырского пляжа. Огонь из артустановок АК-176 по мишенным позициям велся на дальность до 10 км.

Для отработки задач по уничтожению морских плавающих мин моряки применили шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.

Корректировку точности огня и объективный контроль проведения стрельб в режиме реального времени обеспечивали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

В ходе практических действий в море установлено устойчивое взаимодействие между кораблями и проведено учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот
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