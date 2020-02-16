16.02.2020 (23:30)

В Республике Алтай модернизируют инфраструктуру ДОСААФ

Председатель республиканского оборонного общества Вячеслав Сподарев рассказал главе Республики Олегу Хорохордину, что здания учебно-производственного корпуса в Горно-Алтайске были построены еще в советские годы, они сильно пострадали во время наводнения 2014 года, часть построек снесли. На выделенные ранее средства было отремонтировано два класса, в которых сегодня проходят занятия, однако они находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют современным требованиям.

«В 1989 году я сам окончил курсы ДОСААФ СССР. Получил армейскую специальность «водитель-механик компрессионных установок» и служил в армии на военном аэродроме, поэтому знаю, как важно для будущего солдата пройти такое обучение. Молодые люди из всех районов республики сейчас обучаются здесь профессии водителя категорий «В» и «С», более 40 человек, после чего сразу пойдут в армию. Следующую группу наберут уже летом, чтобы подготовить их к осеннему призыву. Считаю, что работу по подготовке учащихся на базе ДОСААФ необходимо продолжить», – сказал Олег Хорохордин.

Глава региона подчеркнул, что у организации есть серьезный потенциал для развития, но учебная база требует обновления.

Он поручил министерству регионального развития и администрации Горно-Алтайска подготовить предложения по строительству на этой площадке нового административного здания с планировкой территории и организацией парковочных мест для учебного спецтранспорта. Сейчас в автопарке ДОСААФ находится семь автомобилей «КамАЗ», предназначенных для обучения. Ожидается, что в будущем автопарк будет расширен.

«При проектировании важно предусмотреть как минимум два помещения для учебных классов и помещение казарменного типа для размещения допризывной молодежи и курсантов, прибывающих на обучение из районов», – подчеркнул глава.

Также гость осмотрел помещение тира, капитально отремонтированного за счет средств республиканского бюджета в прошлом году. Здесь был уложен пол, выровнены стены, смонтированы системы водоснабжения и отопления. Тир оборудован системой видеонаблюдения и противопожарной сигнализацией, установлен пулеулавливатель. После завершения укомплектования материально-технической базы тир будет открыт для тренировок членов военно-патриотических клубов и жителей города.

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