16.02.2020 (23:00)

Кибертурнир в парке "Патриот"

В эти выходные в парке «Патриот» прошел конкурс IT-специалиста среди юнармейских команд. В игровом комплексе Парка ребята сразились между собой в онлайн-игре «War Thunder». Школьники мастерски справлялись с заданиями и отрабатывали новые тактические маневры.

После онлайн-турнира юнармейцев ждала обязательная оффлайн часть, более насыщенная реальными эмоциями. Ребята познакомились с уникальными боевыми машинами, узнали о том, как происходило вооружение в первые дни Великой Отечественной войны и в чем особенности отечественного танкостроения. После этого каждый смог попробовать себя на одном из военных тренажеров – пострелять в электронном тире, выполнить танковое задание на настоящем симуляторе или справиться со штормом на тренажере «Капитанский мостик».

«Мы с одноклассниками в парке «Патриот» впервые! Поражают не только масштабы экспозиций и территории музея, но и то, как бережно здесь хранят историю нашей Родины. Круто, что каждый экспонат можно не только посмотреть, но и потрогать, посидеть в кабине самолета и танка и даже попробовать себя в роли танкиста», - отметил руководитель юнармейского отряда Алексей.

После компьютерной и познавательной части программы, юнармейцы сразились в военно-спортивную лазертаг. Здесь школьники отработали навыки обороны и контрнаступления в условиях «боевых действий» на тематических площадках Центра военно-тактических игр.

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