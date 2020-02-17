17.02.2020 (00:00)

Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией Греции

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Греческой Республики.

Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 17 по 21 февраля 2020 г. с аэродрома Открытого неба Неа Анхиалос. Максимальная дальность полета составит 1010 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

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