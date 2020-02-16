16.02.2020 (21:30)

На Северном флоте прошёл чемпионат по боксу

Сегодня в спортивном комплексе «Олимпийский» главной базы Северного флота – Североморска прошли финальные бои, награждение победителей и призёров и торжественное закрытие Чемпионата флота по боксу. Соревнования прошли в рамках 86-й спартакиады Северного флота и продолжались 4 дня в период с 13 по 16 февраля.

В Чемпионате приняли участие 50 спортсменов из 9 объединений, соединений и частей Северного флота. Боксёры были поделены на десть весовых категорий. Самые лёгкие бойцы выступали в категории до 49 и до 52 килограммов, самые тяжёлые – свыше 91. Таковых оказалось по два человека в каждом весе, поэтому без медалей никто из них не остался.

Боёв за третье место на чемпионате не проводилось, поэтому «бронзовых» призёров в самых массовых весовых категориях: до 56, 60. 64, 69, 75 и 81 кг, также было по паре.

В финальных поединках сюрпризов не было. Сильнейшие боксёры, уверенно побеждавшие в прошлом сезоне, ожидаемо стали чемпионами Северного флота.

С победой и призовыми местами боксёров поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил всех за участие, отметив, что бокс является не только ударно-силовым видом спорта, но также он тренирует глазомер, развивает тактическое мышление и, конечно же, закаляет характер.

Командующий Северным флотом вручил медали, грамоты и специальные призы боксёрам и судьям. Призы «За волю к победе» получил военнослужащий команды сухопутных и береговых войск Северного флота Алексей Бирюков, а «За лучшую технику и тактику боя» - представитель армии ВВС и ПВО, занявший 1-е место в весовой категории до 81 кг. Павел Иванов. Специальным призом – микроволновой печью был награждён ещё один представитель ВВС и ПВО флота из команды «Гроза» Владимир Колчин, подтвердивший звание чемпиона Северного флота в весовой категории до 75 кг.

В своих весовых категориях чемпионами стали Игорь Флоря (команда «Армата»), Артур Тиньков (команда «Гроза»), Алексей Дербенев (команда «Ураган»), Александр Довгайло, Дархан Досанов, Иван Новосёлов, Альберт Гудомаров и Рамазан Гаджимурадов, выступавшие за «Армату».

Капитанам команд объединений и соединений флота, занявшим призовые места, были вручены кубки. Первые места в своих группах заняли команды «Армата» сухопутных и береговых войск и «Ураган» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Из лучших боксёров будет сформирована сборная Северного флота, которая в июне отправится на чемпионат Вооружённых сил России в город Рязань.

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