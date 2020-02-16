16.02.2020 (20:45)

В Военной академии МТО состоялась межведомственная научно-практическая конференция

14 февраля 2020 года в Георгиевском зале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева состоялась межведомственная научно-практическая конференция «Материальное обеспечение военной организации государства: современные особенности, проблемные вопросы и способы их решения».

С вступительным словом выступил заместитель начальника академии по учебной и научной работе доктор военных наук, профессор генерал-майор запаса Целыковских Александр Александрович, который пожелал участникам конференции плодотворной работы, направленной на поиск путей совершенствования системы материального обеспечения военной организации государства.

В конференции приняли участие представители органов военного управления МО РФ, руководящий, научно-педагогический состав, докторанты, адъюнкты и слушатели Военной академии материально-технического обеспечения, представители научно-исследовательского института (ВСИ МТО ВС РФ), Вольского военного института материального обеспечения, Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений), Военного института (инженерно-технического), Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации, Военно-медицинской академии, Российского государственного университета, управления ресурсного обеспечения, соединений, воинских частей и организаций Западного военного округа, управления материально-технического обеспечения деятельности ФСБ России, 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России, 33 ЦНИИ Минобороны России, 249 военного представительства МО РФ, ООО «Проектинтертехника» и другие приглашенные гости.

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, на котором были заслушаны и обсуждены 15 докладов.

Участники конференции отметили, что в результате обмена передовым опытом по вопросам материального обеспечения выполнения задач различными силовыми структурами на территории Российской Федерации и за её границами, достигнуто единое понимание в том, что, обеспечение ВС РФ, других войск и органов материальными средствами осуществляется в рамках интегрированного и скоординированного логистического обеспечения. Ими была принята резолюция, в рамках которой было предложено:

рекомендовать периодическое проведение подобных научных конференций в области материального обеспечения всех силовых структур с привлечением широкой научной общественности в системе подготовки специалистов МТО военной организации государства;

поручить оргкомитету конференции подготовить к изданию материалы конференции, использовать их в системе обучения слушателей академии;

через выпускников Военной академии материально-технического обеспечения способствовать внедрению новых технологий, научных методов и инновационных подходов к решению проблем организации материального обеспечения силового компонента государства.

Проводимые конференции призваны способствовать консолидации усилий и координации действий представителей академической и вузовской науки, специалистов-практиков для развития материального обеспечения военной организации Российской Федерации.

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