16.02.2020 (20:30)

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа примет участие в фестивале "Грани искусства Евгения Родыгина"

19 февраля Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступит для жителей и гостей Екатеринбурга во время фестиваля "Грани искусства Евгения Родыгина", который открывает год уральского композитора в Свердловской области.

2020 год был объявлен в Свердловской области годом Евгения Родыгина композитора, автора, народного артиста России, фронтовика, награждённого медалью "За отвагу". Известному композитору, написавшему "Уральскую рябинушку", 16 февраля исполнилось 95 лет.

Вместе с Ансамблем песни и пляски ЦВО в фестивале примут участие народный артист России Иван Пермяков, артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, группа "Изумруд" и эстрадный балет "Апельсин".

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР № 171 от 13 сентября 1939 г. Но днем своего рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля.

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