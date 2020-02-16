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16.02.2020 (20:00)

Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Иркутское соединение РВСН

Военнослужащие и жители Иркутского гарнизона РВСН смогут посетить Собор Богоявления, в который была доставлена Икона Святой Великомученицы Варвары. Кроме того, для военнослужащих несущих дежурство, Икона будет провезена по полевым позициям.

Затем икона будет перевезена в другие соединения Омского ракетного объединения.

Этот образ написан для Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в подмосковном парке «Патриот».

Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года.  Затем икону доставят в Главный храм Вооруженных сил России.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Религия
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