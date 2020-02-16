16.02.2020 (20:00)
Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Иркутское соединение РВСН
Военнослужащие и жители Иркутского гарнизона РВСН смогут посетить Собор Богоявления, в который была доставлена Икона Святой Великомученицы Варвары. Кроме того, для военнослужащих несущих дежурство, Икона будет провезена по полевым позициям.
Затем икона будет перевезена в другие соединения Омского ракетного объединения.
Этот образ написан для Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в подмосковном парке «Патриот».
Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года. Затем икону доставят в Главный храм Вооруженных сил России.
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