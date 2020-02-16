16.02.2020 (19:30)

Североморцы одержали уверенную победу над хоккейной командой Горняк

Сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска, в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморцы победили со счетом 16:3.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Мурманска.

С самого начала матча хоккеисты Северного флота взяли инициативу в свои руки, забив на первой минуте матча уже две шайбы, период завершился со счетом 7:2 в пользу североморцев. Пять шайб оказалось в воротах команды «Горняк» во втором периоде, моряки не позволили сопернику поразить свои ворота ни разу. В завершающем периоде североморцы увеличили, отрыв в счете, забив 4 шайбы в ворота оленегорцев и пропустили всего одну.

Хоккейный матч собрал много болельщиков и любителей хоккея, которые активно поддерживали свои команды во время матча.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице