16.02.2020 (19:00)

Семьи военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота поклонились Главной иконе ВС РФ

На выходных Трифонов-Печенгский монастырь посетило необычайно много верующих, которые пришли прикоснуться к святым мощам и поклониться Главной иконе ВС РФ «Спас Нерукотворный». Военнослужащие соединений сухопутных и береговых войск. дислоцированных в Печенгском районе Мурманской области приходили на монастырское подворье с детьми и супругами. Среди паломников большую часть составляли семьи военнослужащих отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

В самый северный монастырь России икона была привезена из главной базы подводных сил Северного флота – Гаджиево, где она в течение недели находилась в Храме Святого апостола Андрея Первозванного.

Уже завтра Главная икона ВС РФ будет перевезена в Архангельскую область, где её увидят военнослужащие Беломорской военно-морской базы, частей ПВО Северного флота и жители городов Архангельска и Северодвинска.

Справочно:

«Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова были привезены на Северный флот накануне Крещения военно-транспортной авиацией с Дальнего Востока. 21 января состоялся молебен в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе. В мероприятии принял участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, представители командования флота и руководства Мурманской области. Затем икона была выставлена в мурманском Храме Спас-на Водах, в течение недели до 7 февраля икона находилась в исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном, а затем в Гаждиево.

17 февраля реликвии будут доставлены в Архангельскую область, а 24 февраля их перевезут в Псков.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».

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