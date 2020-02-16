16.02.2020 (18:30)

Новейшие инновационные технологии внедряются в клиническую практику нейрохирургического центра ГВКГ им. Н.Н. Бурденко

Новейшие инновационные технологии хирургии основания черепа внедряются в клиническую практику нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя им. акад. Н.Н. Бурденко.

Специалисты нейрохирургического центра госпиталя успешно справились с хирургическим лечением парастволовой опухоли головного мозга, сложной локализации, используя инновационные малотравматичные хирургические доступы к структурам основания черепа.

Нейрохирурги госпиталя совместно со специалистами Первого МГМУ им. И.М. Сеченова впервые в системе Минобороны России выполнили удаление опухоли мосто-мозжечкого угла с помощью транслабиринтного доступа. Особенность этого подхода заключается в отсутствии традиционной трепанации черепа, повышении радикальности удаления опухоли, меньшей травматичности, повышении безопасности операции, возможности сохранить целыми черепно-мозговые нервы, особенно в случае значительного распространения опухоли во внутренний слуховой проход.

Пациент поступил в нейрохирургический центр ГВКГ им. Н.Н. Бурденко с жалобами на шум в левом ухе, шаткость, головокружение, головную боль и признаками нарастающего сдавления стволовых структур. При обследовании выявлена опухоль левого мосто-мозжечкого угла головного мозга, значительная часть которой распространялась в полость внутреннего слухового прохода в пирамиде височной кости. В такой ситуации удаление опухоли традиционным ретросигмовидным доступом является заведомо нерадикальным, высокая вероятность повреждения лицевого нерва и кроме того в ближайшее время опухоль вырастет до прежних размеров и больше. Было принято решение применить транслабиринтный доступ и полностью удалить опухоль. Операция выполнялась в рамках программы сотрудничества специалистов ГВКГ им. акад. Н.Н.Бурденко и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по инновационным технологиям. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, опухоль удалена полностью, функция лицевого нерва сохранена. Пациент чувствует себя хорошо и проходит реабилитационно-восстановительное лечение.

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