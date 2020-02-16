16.02.2020 (18:00)

В Саратовской области более 3,5 тыс. военнослужащих поклонились главной иконе специалистов МТО

В Саратовской области более 3,5 тыс. военнослужащих Вольского военного института материального обеспечения, а также члены их семей, жители и гости города поклонились главной иконе материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных Сил Российской Федерации — образу святого преподобного Иосифа Волоцкого.

Икона небесного покровителя специалистов МТО прибыла в Кафедральный собор Живоначальной Троицы города Вольска, где была выставлена для поклонения всех желающих, после чего святыню доставили в Вольский военный институт материального обеспечения, где состоялся крестный ход к Храму в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и молебен.

Икону Иосифа Волоцкого встретил начальник Вольского института генерал – майор Сергей Рихель, который напомнил присутствующим, что икону провезут по многим воинским частям, соединениям и храмам, находящимся на территории Российской Федерации.

Завершит свой путь икона в подмосковном парке «Патриот» 9 мая, в день открытия Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Справочно:

Иосиф Волоцкий был канонизирован в 1579 году, мощи его покоятся в Успенском соборе Иосифо-Волоцкого монастыря. В 2019 году Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом объявлен небесным покровителем специалистов МТО Вооруженных Сил Российской Федерации.

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