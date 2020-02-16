16.02.2020 (14:45)

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова проводится комплекс мероприятий, направленных на профилактику простудных заболеваний

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова проводится полный комплекс мероприятий, направленных на профилактику простудных заболеваний.

В частности, курсантам в ходе приемов пищи выдают необходимое количество лука и чеснока.

В данный момент в училище проходят обучение более 1600 курсантов, в том числе более 300 человек из 31 страны ближнего и дальнего Зарубежья по специальностям, которые реализуются как в военном деле, так и в гражданской сфере.

За последние три года количество стран увеличилось в 1,5 раза, численность обучаемых в 2,5 раза.

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