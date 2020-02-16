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16.02.2020 (15:30)

В РВСН пройдет отборочный этап конкурса «Безопасный маршрут»

В Ракетных войсках стратегического назначения пройдет отборочный этап конкурса на лучшее подразделение инженерного обеспечения в рамках подготовки к Всеармейскому конкурсу «Безопасный маршрут».

Ракетчикам предстоит продемонстрировать свои умения и навыки разминирования местности на инженерной машине разграждения, преодоления естественных препятствий с использованием тяжёлого путепрокладчика и наведения переправ через овраги и рвы при помощи тяжелого механизированного моста.

Для разминирования сапёры будут применять современные средства разминирования и индивидуальной защиты. Чтобы обстановка на конкурсе была максимально приближена к боевой, в ходе проведения соревнования будут использованы различные средства имитации.

Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по инженерной подготовке. Состязания позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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