16.02.2020 (16:45)

Авиаторы Северного флота провели занятия по медицинской подготовке с юнармейцами

Военнослужащие центра управления армии ВВС и ПВО Северного флота провели занятия по медицинской подготовке с участниками Всероссийского молодёжного военно-патриотического общественного движения Юнармия из средней школы №2 посёлка Сафоново Мурманской области.

Юнармейцам рассказали об основах оказания первой медицинской помощи и провели практикум для усвоения пройденного материала. Школьники вместе с военнослужащими тренировались делать искусственное дыхание, накладывать кровоостанавливающий жгут, медицинские шины для фиксации повреждённой конечности, а также обрабатывать и бинтовать раны.

В ходе проведения занятия юнармейцам было наглядно продемонстрировано, что своевременное оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях или в боевой обстановке позволяет сохранить им жизнь и восстановить здоровье.

Юнармейцы сафоновской средней школы регулярно проходят занятия по медицинской, строевой и другим видам подготовки вместе с военнослужащими объединения ВВС и ПВО Северного флота.

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