16.02.2020 (16:30)

Военная полиция в Самаре вооружилась «Осой» и «Гюрзой»

На вооружение военной полиции Самарского гарнизона впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза» и специальные средства индивидуальной защиты.

Военнослужащие осваивают электрошоковые устройства «Гюрза», которые способные поразить электрическим разрядом нарушителя в плотной зимней одежде и комплекс «Оса», включающий в себя четырехзарядный бесствольный пистолет и специальные патроны.

Кроме того, в подразделения военной полиции поступили противоударные щиты «Авангард» с комплектом щитков для защиты рук, грудной клетки, спины и ног.

Подразделение военной полиции в Самарском гарнизоне осуществляет обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

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