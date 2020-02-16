16.02.2020 (16:00)

Подразделения антитеррора предотвратили нападение на военный аэродром в ходе тренировки в Свердловской области

Подразделения противодействия терроризму Центрального военного округа отработали действия по отражению нападения условного противника на объекты аэродрома и предотвращению уничтожения авиационной техники в ходе тренировки на Урале.

По замыслу, несколько диверсионных групп проникли в охраняемый район в окрестности аэродрома, где находились военные склады горюче-смазочных материалов и заминировали подходы к топливным резервуарам.

При получении сигнала о нападении были подняты подразделения антитеррора, которые оцепили захваченный район, блокировали пути отхода бандформирования и произвели оперативный захват участников диверсионных групп. Во избежание подрывов складов были использованы технические средства радиоподавления, благодаря которым удалось лишить членов бандформирования связи и возможности подрыва взрывчатки дистанционными взрывателями.

В результате проведения тренировки подразделения антитеррора отработали последовательность действий, мероприятия по отражению нападения и предотвращению уничтожения военных объектов.

К тренировке привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники и вооружения.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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