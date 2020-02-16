16.02.2020 (15:00)

Армейские конькобежки завоевали «серебро» и «бронзу» на старте чемпионата мира в Солт-Лейк-Сити

В Солт-Лейк-Сити (США) стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту. В первый соревновательный день спортсменки армейского Клуба сумели записать на свой счет две награды - серебряную и бронзовую.

Российские конькобежки –Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова – стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира, который проходит в эти дни в американском Солт-Лейк-Сити. На преодоление дистанции спортсменки затратили 1 минуту 24,509 секунды. Первенствовала команда Нидерландов, пробежавшая спринт за 1 минуту 24,029 секунды. Замкнули троку лидеров с отставанием в 1,34 секунды представительницы Польши.

Бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы Наталья Воронина завоевала «бронзу» на дистанции 3 000 м. Армейская спортсменка пробежала дистанцию за 3 минуты 55,540 секунды, уступив чешке Мартине Сабиковой (3:54,252) и Карлейн Ахтеректе из Нидерландов (3:54,922).

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