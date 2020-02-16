16.02.2020 (13:10)
Армейские саночники принесли сборной России первое «золото» на чемпионате мира в Сочи
В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. На старте турнира спортсмены Центрального спортивного клуба Армии сумели принести сборной России «золото» и «серебро».
Александр Денисьев и Владислав Антонов показали лучший результат в спринте в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту, стартовавшему сегодня в Сочи. Армейцы продемонстрировали результат 31,281 секунды. Второе место с отставанием в 0,045 секунды заняли итальянцы Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер. Бронзовыми призерами мирового первенства стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, отставшие от наших саночников на 0,081 секунды.
Отметим, что эта медаль стала первой для сборной России на чемпионате мира, который проводится в России впервые в истории.
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