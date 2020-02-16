16.02.2020 (14:30)

Военнослужащие 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Более 100 военнослужащих командования 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения и Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, которые прошли 15 февраля в подмосковном городе Краснознаменске.

В памятных мероприятиях приняли участие ветераны, исполнявшие воинский долг за пределами Советского союза и Российской федерации, представители городской администрации, юнармейского движения, жители города.

Завершился митинг, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, церемонией возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам.



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