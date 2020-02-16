16.02.2020 (14:15)

В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере "Аврора" начался ежегодный цикл лекций исторической направленности.

Начался, ставший уже традиционным цикл лекций, проводимый сотрудниками филиала Центрального военно-морского музея имени Петра Великого на крейсере "Аврора".

Первые лекции посвящены героизму русских моряков в ходе Русско-японской войны 1904-1905 годов. Их слушателями стали курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМА ВМФ и Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина. Цикл предусматривает широкий спектр тем, связанный с историей, становлением и основными событиями в боевой летописи Российского Флота.

Атмосфера помещений легендарного крейсера, где проводятся лекции, позволяет придать этим мероприятиям особый характер.

Наряду с проведением лекций, на крейсере проходят регулярные занятия по такелажной подготовке воспитанников Нахимовского военно-морского училища.

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