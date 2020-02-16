16.02.2020 (14:00)

В ЦДРА обсудили задачи культурно-досуговой работы со специалистами ВС РФ

В комплекс учебно-методических занятий вошли публичная лекция на тему: «Система воспитания воинов Вооруженных Сил Российской Федерации и задачи культурно-досуговой работы», а также семинар на тему: «Способы реализации требований организационно-методических указаний на 2020 год средствами культурно-досуговой работы».

В зале кинолектория ЦДРА, где проходила публичная лекция, собрались заместители командиров по военно-политической работе и специалисты Домов офицеров, офицерских клубов, библиотек и музеев Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, РВСН и МТО, преподаватели и слушатели Военного университета Минобороны России, а также представители других силовых структур, дислоцирующихся на территории Москвы и Подмосковья, – Росгвардии, ФСО, ФСИН.

Мероприятие открыл начальник методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов, выступление которого было посвящено теме: «Практическая деятельность учреждений культуры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и праздновании 75-й годовщины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Большой интерес у слушателей вызвало выступление начальника Управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Виктора Узиюка, который многопланово раскрыл тему: «Воспитание воинов Вооруженных Сил Российской Федерации и задачи культурно-досуговой работы, вытекающие из требований организационно-методических указаний Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год».

Говоря о том, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы в России, он назвал основные мероприятия Министерства обороны Российской Федерации, посвященные 75-летию Великой Победы. В их числе – строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, создание мемориала «Дорога памяти», взаимодействие с ведущими учреждениями культуры страны, работа по противодействию фальсификации истории, организация в регионах России информационно-пропагандистских акций «Эшелоны Победы», активизация деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», культурно-художественное обеспечение войсковых учений, отдаленных гарнизонов Вооруженных Сил и многое другое.

Также полковник Виктор Узиюк непосредственно коснулся вопросов организации культурно-досуговой работы в Вооруженных Силах Российской Федерации, состояния военных учреждений культуры, определил основные направления их деятельности, исходя из требований организационно-методических указаний Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации на 2020 год.

В ходе публичной лекции перед собравшимися выступил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

В рамках мероприятия была проведена видеоконференция, в которой приняли участие сотрудники Домов офицеров Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Домов офицеров Каспийской флотилии, Черноморского, Балтийского флотов, Ульяновского, Уссурийского гарнизонов, гарнизонных Домов офицеров Курской и Ростовской областей, а также ряда военных санаториев и госпиталей.

В заключение под руководством начальника методического отдела заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова прошло обсуждение итогов мероприятия. Прозвучавшие оценки нашли отражение в записях книги отзывов.

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