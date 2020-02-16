16.02.2020 (13:45)

В парке «Патриот» в Севастополе открылся Крымский игровой фестиваль

В Севастополе на кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Южного военного округа Минобороны России в Севастополе открылся Крымский игровой фестиваль.

Участники фестиваля представили интерактивные площадки, посвящённые периоду Великой Отечественной войне, Вооруженным Силам СССР послевоенного времени, современным вооруженным силам.

Военно-спортивные клубы проводят состязания по фаертагу, страйкболу, лазертагу, пейнтболу. Также для гостей фестиваля свои площадки представили ролевые клубы различных компьютерных игр.

В рамках фестиваля прошла военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвященная 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие представители ветеранских организаций воинов-интернационалистов, командования Черноморского флота, Правительства и Законодательного Собрания Севастополя, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В реконструкции были задействованы более 10 единиц боевой техники, 50 военнослужащих Черноморского флота и 60 реконструкторов.

В ходе реконструкции боя вертолет Ми-8 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ совершил три захода на площадку парка «Патриот», осуществил посадку в зоне статической экспозиции и затем был доступен к осмотру посетителями.

В ходе работы Крымского игрового фестиваля зрители могли ознакомиться со всеми экспонатами статической экспозиции кластера «Центральный».

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