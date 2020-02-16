16.02.2020 (13:15)

Воспитанницы Пансиона рассказали участникам научно-практической конференции «Знамя Победы – наука!» о проекте «Дорога Памяти»

Участники ежегодной научно-практической конференции «Знамя Победы - наука!», организованной Пансионом воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, посетили Центральный музей Великой Отечественной войны. В Музее Победы состоялась защита проектов седьмой секции «История Отечества через историю семьи».

Экспертами в данном направлении выступили специалисты Центрального музея Великой Отечественной войны, Центрального дома Российской Армии, Центрального архива Минобороны России, Научно-исследовательского института (Военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Итоги увлекательной и серьезной исследовательской работы впечатлили экспертов. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки и проведения исследований на заданную тему. По итогам работы каждый участник получил сертификат.

Кроме того, в рамках работы в Музее Победы воспитанницы Пансиона рассказали участникам о проекте «Дорога памяти».

По окончании защиты проектов для всех участников конференции состоялась экскурсия по Центральному музею Великой Отечественной войны. Воспитанницы, кадеты, суворовцы и нахимовцы посетили шесть диорам, посвященных крупнейшим военным операциям Великой Отечественной войны, созданных известными мастерами Студии военных художников имени М.Б. Грекова: «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 г.», «Битва под Сталинградом. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Штурм Берлина» и «Форсирование Днепра». Аудио и видео комплексы экспозиций позволили участникам конференции увидеть подлинную хронику военных лет, редкие фотографии и архивные материалы.

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