16.02.2020 (12:50)

Армейская спортсменка завоевала «золото» чемпионата Европы по борьбе

В Риме (Италия) в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе продолжаются состязания по женской борьбе. Спортсменки армейского Клуба Ханум Велиева и Милана Дадашева завоевали золотую и бронзовую награды соответственно.

Прапорщик Ханум Велиева, выступающая в весовой категории до 68 кг, показала лучшую борьбу на чемпионате Европы в Риме. В финальной схватке армейская спортсменка со счетом 11:0 разгромила итальянку Далму Каневу. Обладательницами бронзовых наград в данном весе стали литовка Дануте Домикайтите и украинка Алла Черкасова.

Прапорщик Милана Дадашева стала в Риме третьей в весовой категории до 50 кг, в схватке за «бронзу» со счетом 10:4 победив турчанку Эвин Демирхан. В финале болгарка Миглена Селишка оказалась сильнее украинки Оксаны Ливач - 5:3. Обладательницей второй бронзовой награды стала представительница Беларуси Ксения Станкевич.

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