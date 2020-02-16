16.02.2020 (13:30)

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища посетили Музей Арктики и Антарктики в соответствии с программой мероприятий празднования 200-летия открытия Антарктиды

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург), в рамках мероприятий, посвященных 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, посетили Музей Арктики и Антарктики. Посещение музея было, также, организовано в ходе подготовки к конкурсу «Морской венок славы». В музее нахимовцы осмотрели один из самых примечательных экспонатов самолёт — амфибию «Ш-2».

После этого для нахимовцев была проведена экскурсия по второму ярусу музея, где собраны уникальные артефакты из Антарктиды. Ребята познакомились с флорой и фауной Арктики, с особенностями подводного мира. Экскурсоводы музея подробно рассказали нахимовцам историю открытия и покорения Полюса Недоступности. Вызвала интерес у нахимовцев и экспозиция современного изучения Антарктики и шельфовых зон.

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