16.02.2020 (12:40)

Соревнования по армрестлингу прошли в танковой дивизии ЦВО

Соревнования по армрестлингу прошли в танковой дивизии Центрального военного округа в рамках военно-спортивного праздника, организованного командованием части.

В соревновании приняли участие более 50 военнослужащих с подразделений и частей танковой дивизии. Соревнование проходило в пяти весовых категориях. Победители соревнования были награждены грамотами и ценными подарками. Также в рамках спортивного праздника прошли соревнования по настольному теннису и турнир по футболу на снегу.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, а также новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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