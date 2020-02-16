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16.02.2020 (12:30)

В Калининградской области пройдет сбор с командирами батальонов армейского корпуса и береговых войск Балтийского флота

На базе армейского корпуса Балтийского флота, в Калининградской области, под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова состоится учебно-методический сбор с командирами батальонов и их заместителями.

Командиры батальонов и дивизионов получат возможность теоретически и практически изучить все этапы проведения занятия по боевой подготовке с личным составом, включая вопросы материально-технического обеспечения и тактические приемы современного боя.

В сборе будут задействованы подразделения технического обеспечения, эвакуации и ремонта боевой техники, а также полевой медицинский пункт, на базе которого санинструкторы отработают задачи оказания первой медицинской помощи условно раненых военнослужащих.

В ходе мероприятия офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты (БМП-2), а также сдадут зачеты по вождению боевых машин и физической подготовке. Для обеспечения учебного процесса в мероприятии будет задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Кроме того, участникам сбора доведут новые требования к организации боевой подготовки личного состава, которыми комбаты будут руководствоваться в зимнем периоде обучения текущего учебного года.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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