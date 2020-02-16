Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.02.2020 (12:10)

В Самаре военнослужащие 2-й армии возложили цветы к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах

В Самаре военнослужащие 2-й общевойсковой армии возложили цветы к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах, в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего 2-ой общевойсковой армией полковник Павел Олексюк, участники локальных конфликтов и войн, представители правительства Самарской области, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, кадеты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественных организаций и жители города. Перед присутствующими выступил бывший начальник штаба 40-й армии в Афганистане генерал-полковник в отставке Анатолий Сергеев. Он рассказал о значимости для народа этого дня, пожелал не забывать подвиг своих солдат и офицеров и помнить о тех, кто отдал свои жизни во благо Родины.

15 февраля - День воинской славы России — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false