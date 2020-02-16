16.02.2020 (12:00)

Эксперты Академии Генштаба рассказали москвичам о подвиге тружеников тыла в годы войны

Специалисты Военной академии Генерального штаба выступили с лекцией «Все для фронта, все для Победы» перед жителями Троицкого и Новомосковского административных округов столицы, а также рассказали о программе мероприятий, посвященных предстоящему празднованию 75-летия Победы.

Встреча состоялась в окружной префектуре и прошла при полном зале. Всего по обращению префекта ТиНАО в рамках военно-шефской работы сотрудники академии с февраля по апрель проведут пять лекций по наиболее значимым вопросам истории Великой Отечественной войны.

Расположенная на юго-западе Москвы военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, зарубежных армий, ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства. В годы войны 63 выпускника вуза стали Героями Советского Союза. За выдающийся вклад профессорско-преподавательского состава в победу над нацистской Германией и её союзниками 4 мая 1945 года академия была награждена орденом Суворова I степени.



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