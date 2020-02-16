16.02.2020 (13:00)

В преддверии Дня защитника Отечества военные связисты провели спортивный праздник

В преддверии Дня защитника Отечества военные связисты провели спортивный праздник на территории стадиона «Спартак», расположенного на территории района Сокольники в Москве. В нем приняли участие военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

На открытии спортивного мероприятия выступил начальник Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Сергей Бобров.

Спортивные состязания открыл турнир по мини-футболу, где участники продемонстрировали упорство и дух командной борьбы. После чего был дан старт лыжной гонки в трех возрастных категориях: мальчики и девочки от 5 до 8 лет, 9 -12 лет и 13 до 16 лет. Победителей и участников ждали сладкие подарки и памятные призы. Также любой желающий мог попробовать свои силы в нескольких состязаниях. Кроссфит и перетягивание каната традиционно собрало большое количество участников и зрителей.

Среди всех спортивных этапов праздника нашлось место и для семейной эстафеты. Как отметили сами участники мероприятия, этот этап соревнований не только дал возможность продемонстрировать свои спортивные навыки, но и показал насколько дружны семьи между собой.

Помимо спортивной части праздника, был организован показ образцов современной военной техники связи, где любой желающий мог вблизи рассмотреть и даже потрогать новейшую венную технику, обеспечивающую связь для управления войсками, а также задать вопросы военным специалистам.

Неудивительно, что особый интерес техника вызвала у детей, чьи папы и мамы (значительная часть военнослужащих - женщины) ежедневно взаимодействуют с теми или иными техническими средствами связи. Возможно, многие из этих детей пойдут по стопам своих родителей и выберут путь службы Родине.

Также не обошлось и без традиционной для таких мероприятий солдатской каши.

Завершающим этапом было награждение победителей соревнований и вручение сладких подарков юным участникам, что, несмотря на физическую усталость, оставило всех гостей в прекрасном расположении духа.

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