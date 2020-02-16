16.02.2020 (11:50)

В Таджикистане завершился конкурс по полевой выучке сержантского состава 201 военной базы

На полигоне Ляур военнослужащие в течении недели совершенствовали свои профессиональные навыки в отработке нормативов по огневой, инженерной, медицинской и специальной подготовкам. На горном войсковом стрельбище и на директрисе боевых машин сержанты выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и боевых машин. Участники сборов оценивались по уровню личной профессиональной выучки, основным предметам боевой подготовки и состоянию воинской дисциплины в подчиненных им подразделениях.

Всего к конкурсу по полевой выучке было привлечено более 300 человек личного состава, задействовано более 50 единиц боевых машин.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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